Zurich inició su temporada de verano en Mar del Plata con experiencias exclusivas para sus clientes y ecosistema

Zurich, la compañía líder de la industria aseguradora inició su temporada de verano 2026 en Mar del Plata con una propuesta pensada especialmente para quienes integran su ecosistema. Como todos los años, desde el 15 de enero hasta el 13 de febrero se encuentra disponible el Zurich Point, el espacio de cowork y relax ubicado en la terraza de su oficina en Av. Patricio Peralta Ramos y Leandro N. Alem.

Allí, clientes, colaboradores, socios estratégicos y todos aquellos que son parte del ecosistema Zurich pueden llegar en su bici, y acompañados por su mascota, para disfrutar de las comodidades de este lugar único de Playa Chica y de sus vistas panorámicas al mar. Este espacio está disponible todos los días hábiles entre las 9 y las 13 horas con estaciones de carga para dispositivos móviles, wifi, mesas para realizar coworking, información sobre productos y servicios Zurich, entre otras comodidades.

“El verano es el momento ideal para bajar el ritmo, desconectar de la rutina y recargar energía. En Zurich, valoramos estar cerca de las personas y compartir espacios y propuestas que valoren e inviten a relajarse y disfrutar de Mar del Plata, que es elegida por muchos para sus vacaciones y por supuesto por los residentes. Cada año somos parte de la agenda activa del verano lo que nos permite fortalecer el vínculo de confianza con nuestro ecosistema” señaló Adriana Arias, Head of Communications & Sustainability de Zurich Argentina.

En el plano deportivo, Zurich acompañó una vez más al Mar del Plata Golf Club como sponsor y presentó el 107º Campeonato Abierto del Sur Macro, que marcó el inicio de la temporada 2026 del tour profesional de golf argentino. El torneo tuvo lugar del 22 al 25 de enero y contó nuevamente con el programa “Hoyo Solidario” de Zurich, a través del cual la compañía realizó una donación a la Asociación Síndrome de Down de Mar del Plata (ASDEMAR) en función de la cantidad de birdies y águilas logrados. La competencia repartió una bolsa de premios de $36 millones que se disputaron los jugadores participantes a lo largo de 72 hoyos.

Además, en el marco de su alianza con el grupo automotriz Stellantis, Zurich participa del espacio de exhibición, información y entretenimiento para toda la familia en el Paseo Aldrey, como parte del Stellantis Summer Plan. La propuesta puede visitarse todos los días de 18 a 23 horas, hasta el 18 de febrero.

Con estas iniciativas, Zurich refuerza su presencia en Mar del Plata durante la temporada de verano, combinando cercanía, experiencias compartidas, deporte, alianzas estratégicas y compromiso social.

