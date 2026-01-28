Una pareja se cayó de la moto por una grieta en la calle, sufrieron fracturas y necesitan operarse de urgencia

Al conductor del rodado "se le trabó la rueda, se le fue el volante y cayeron", según contó la hija.

Una pareja sufrió un brutal accidente al caerse de la moto por una grieta en las avenidas Luro y Champagnat y necesita recolectar una suma superior a los $3.000.000 para financiar los insumos necesarios en la operación.

La dramática situación fue visibilizada por la hija de Gustavo Liberali y Mónica Riffo, de 59 y 56 años respectivamente, quien relató en un video que en esa zona "el asfalto está abierto y partido", y que a pesar de que su padre "es prudente, tiene VTV, registro y seguro, se le trabó la rueda, se le fue el volante y cayeron".

Por el fortísimo impacto, el hombre se quebró la tibia y la mujer la mano, y el panorama es crítico. Es que su padre cuenta con Pami y necesitan operarlo "con urgencia", aunque antes deben costear dos placas millonarias, las cuales son dispositivos de titanio o acero, anatómicos y bloqueados, diseñados para la fijación de fracturas complejas en la tibia proximal.

"No cuenta con esos insumos para operarlo en la inmediatez y hay que anotarlo en una lista, esperar 48 horas y ver si llegan esas placas. Queremos lo mejor para nuestros papás y que se solucione lo antes posible. Tratamos de pedir ayuda para comprarlas hoy para que lo operen en estos días. Estamos desesperados y muy dolidos", expresó la mujer visiblemente angustiada.

Las dos placas que necesita para la intervención quirúrgica valen más de tres millones de pesos.

Por último, sostuvo que les genera "mucha bronca" el estado de las calles de Mar del Plata, "cuando te piden de todo para que uno pueda circular", y apeló a la solidaridad y colaboración de la comunidad, sea económicamente como compartiendo el mensaje.