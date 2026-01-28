En Mar del Plata, el presidente Javier Milei se presentó en la Derecha Fest, un evento que reunió a militantes y simpatizantes del liberalismo. Durante su discurso, el mandatario lanzó críticas contundentes hacia la izquierda y reafirmó su compromiso con el modelo económico liberal que impulsa su gobierno.

Con un tono enérgico, Milei aseguró que “se le viene la noche a los zurdos”, en alusión a sus adversarios políticos, y destacó el respaldo popular que reciben sus políticas. Según sus palabras, existe un cansancio social frente a las políticas tradicionales, y el sentir común en la calle es que “la gente dice basta de empobrecernos”.

El presidente sostuvo que la gestión actual ya demostró que “el liberalismo es superior” no solo en lo económico, sino también en lo moral, marcando un contraste con las décadas anteriores caracterizadas por el estatismo y la decadencia, según su visión.

Milei también apeló a un discurso más simbólico e ideológico, señalando que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, para describir el clima político y cultural que atraviesa el país.

En relación a la escena internacional, el presidente mencionó los foros de Davos, indicando que “Davos es un lugar para dar batalla por las almas”, subrayando que la discusión supera lo económico y se extiende a ámbitos culturales y filosóficos. Reafirmó así su intención de llevar el debate liberal a todos los espacios, tanto en Argentina como en el exterior.

Para ilustrar su mensaje, Milei presentó un cuadro comparativo entre la situación actual y la de 2022, reforzando su argumento sobre el cambio que propone su gestión.