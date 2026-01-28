Vecinos de un tradicional barrio de Mar del Plata están sin agua hace 3 días

Llega el verano y es habitual que algunos sectores de Mar del Plata acusen la falta de presión en el suministro de agua. Ahora, vecinos de la zona central, del norte y el sur de la ciudad, afirman que la situación “es desesperante”.

“Desde el día sábado estoy sin agua. Vivo en Castelli y Alem. Osse es un desastre: te dan un número de reclamo, lo seguís por el Whatsapp y te mandan un verificador de presión. Luego vienen y te dicen que hay buena presión y que el problema lo tiene usted”, contó a 0223, Regina, una vecina del barrio Stella Maris.

La damnifica contó que además de su casa -donde viven 5 personas- también pasa en otros residentes de la cuadra. “La empresa envía un mail y te manda dibujos de cómo tiene que estar el tanque de agua, la altura, etc, etc. Pero hace 15 años que vivo en ésta casa y nunca nos pasó”, alertó Marcela, otra de las damnificadas.

Otra lectora, esta vez desde una vivienda del barrio Nueva Pompeya, sufre esta situación desde el verano pasado. “Vienen operarios a mirar si la tapa de la calle y ver que la canilla este paralela al caño. Luego de varios reclamos, nos dijeron que era porque había un caño roto. Lo arreglaron y todo sigue igual. Yo el año pasado me tuve que ir a vivir con mi mamá. Es imposible vivir sin agua y menos en pleno verano”, lamentó la mujer, que vive en la zona de Libertad al 4300.

La zona sur, no escapa de esta realidad, que en días de altas temperaturas puede resultar agobiante para la salud. Una vecina de Faro Norte, escribió a este medio pidiendo que hagan visible este problema, que aqueja al barrio. “Siempre empieza el verano y no tenemos agua. Tenemos que andar con bidones, llenando como podemos para cocinar o bañarnos. Es algo indignante y a pesar que reclamos siempre, todo sigue igual”, expresó.