La buena del día: Provincia confirmó un día no laborable y feriado optativo para General Pueyrredon

El gobierno de Axel Kicillof confirmó un día no laborable y feriado optativo para el distrito de General Pueyrredon, a través de una resolución conocida este miércoles.

En concreto, la Resolución 14/26 del secretario de Gobierno, Carlos Bianco, declaró no laborable el 10 de febrero para la administración pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y estableció feriado optativo para la industria, el comercio y el resto de las actividades, en ocasión del 152° aniversario de la fundación de Mar del Plata.

Los marplatenses recibieron una buena noticia para febrero.

Según se desprende del acto administrativo, la medida apunta a fomentar las celebraciones y facilitar una mayor participación de la comunidad. La resolución también incluyó disposiciones similares para otros municipios que celebran festividades durante el mes de febrero.

En ese marco, se incorporaron dos fechas correspondientes al vecino distrito de General Alvarado: el 4 de febrero en Mar del Sur, por su aniversario fundacional, y el 11 de febrero en Mechongué, con motivo de la fiesta patronal.