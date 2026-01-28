Escuchó un tiro, le escribió a su vecino y la respuesta la dejó helada

Una joven recurrió a su cuenta de X para compartir una inquietante conversación de WhatsApp que mantuvo con su vecino durante la madrugada. Todo comenzó cuando Victoria escuchó un fuerte estruendo similar a un disparo y, preocupada por su moto estacionada en la calle, decidió consultarle a "Jona" si había oído lo mismo. La respuesta que recibió la dejó completamente atónita y rápidamente captó la atención de miles de usuarios en la plataforma.

El vecino confesó sin rodeos que él mismo había efectuado el disparo porque los ladridos de los perros no lo dejaban descansar antes de su jornada laboral. Ante la sinceridad brutal del hombre, la joven optó por una respuesta diplomática para cerrar el chat, admitiendo luego en su posteo que no sabía qué más decirle. “¿Sabés si lo que se escuchó fue un tiro? Sonó re cerca", había consultado ella inicialmente para despejar sus dudas.

La contestación del vecino generó mucho debate.

La insólita respuesta del vecino ante la consulta

La publicación alcanzó más de medio millón de vistas, desatando un intenso debate entre quienes criticaban la violencia y quienes empatizaban con el cansancio del vecino. Muchos seguidores bromearon sobre el carácter irascible de Jona, mientras otros destacaron el alivio de Victoria al saber que no se trataba de un robo. “Sí, fui yo porque los perros me tenían podrido. No me dejan dormir”, fue la tajante explicación que dio el hombre.

Para evitar malentendidos y denuncias mayores, la autora del tuit aclaró en los comentarios que el tiro fue dirigido hacia el suelo y que ningún animal resultó lastimado. El insólito intercambio quedó como un reflejo de los conflictos vecinales extremos que a veces se viralizan por el tono inesperado de sus protagonistas. “Disparó al piso, ningún canino fue herido por Jona”, aseguró la joven para llevar tranquilidad a los amantes de las mascotas.