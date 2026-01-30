No escucha a los Stone: quién es la cantante de cumbia que está en pareja con Milei

La vida sentimental del Presidente Javier Milei jamás, desde que ocupa el cargo pasó desapercibida. No porque los programas de "chimentos" lo vayan a buscar como si se tratase de un actor de Hollywood sino porque, el Mandatario opta por vincularse sentimentalmente con vedettes y figuras del Jet set. Luego de Fátima Florez y Amalia "Yuyito" Gonzalez, Milei habría cambiado de rubro y se habría dedicado a "conquistar" a una cantante de la movida tropical.

En medio de las versiones que hablaban de un posible acercamiento entre Javier Milei y Fátima Florez, Roxy Leone, quien afirmó públicamente que mantiene un vínculo amoroso con Milei.

La artista de cumbia le confirmó que la relación con el mandatario lleva tiempo y que la supuesta reconciliación con Florez no existe. “Me dijo que lo de Fátima es solo para la prensa”, señaló y agregó que Milei y la imitadora mantienen únicamente una relación amistosa.

Durante el programa, se mostraron fragmentos de la conversación privada entre la panelista y Leone, donde la cantante manifestó su intención de preservar la intimidad del vínculo. “Prefiere mantenerlo en privado, pero antes quiere hablar con él”, explicó Nancy Duré, dando a entender que la relación es real, aunque manejada con cautela.

De acuerdo con lo leído al aire, Leone también habría señalado que el romance no es reciente y que la exposición mediática representa una dificultad personal: “Es una situación complicada, para mí es difícil lidiar con la presión mediática. Bastantes cosas se dicen de él y la mayoría son mentira”.

Mientras tanto, ni el Presidente ni Florez se pronunciaron públicamente sobre estas declaraciones, sin embargo, el testimonio de Leone reconfigura el escenario sentimental del mandatario.