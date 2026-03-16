Rige otro alerta naranja para este martes: qué pasará con las clases en Mar del Plata

La semana comenzó pasada por agua en Mar del Plata con la advertencia por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de fuertes tormentas y la determinación de un alerta naranja que por la tarde pasó a amarillo y qué generó dudas acerca de una posible suspensión de clases en los niveles educativos.

Qué dice el pronóstico

El último informe del SMN prevé para Mar del Plata la continuidad de un clima inestable para este lunes a la tarde, con probabilidad de tormentas fuertes y ráfagas intensas de viento.

Para la tarde y la noche de hoy, se esperan tormentas fuertes y rige un alerta amarillo. La temperatura rondará los 25°C durante la tarde y descenderá a unos 23°C por la noche. El viento soplará del sector norte con velocidades de 23 a 31 km/h, mientras que hacia la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, lo que podría generar momentos de mayor intensidad en las tormentas.

Martes con tormentas y fuertes vientos

El organismo nacional pronostica que este martes comenzará también con tormentas durante la madrugada y la mañana, manteniendo la misma probabilidad de precipitaciones del 40% al 70%. Las temperaturas oscilará entre 20°C y 22°C en las primeras horas del día.

Lo más importante es que para la madrugada y la mañana rige un alerta naranja para General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.

Durante la tarde del martes continuarán las tormentas –aunque con un alerta amarillo- pero los vientos rotarán al sector sur, intensificándose con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

Recién hacia la noche del martes se espera una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Qué pasará con las clases en Mar del Plata

Este lunes ante la consulta de 0223, desde Defensa Civil explicaron que la decisión de no suspender las clases en el distrito se debió a la falta de “anomalías” de consideración, que pudieran afectar o poner en peligro a la comunidad educativa.

“No hubo denuncias por árboles caídos, voladura de techos o de otra anomalía en la ciudad. Hay un clima relativamente lluvioso, relativamente normal. El pronóstico era sin viento pero con lluvia. Esta noche nos vamos a juntar porque mañana (martes) puede ser otro panorama. Vamos a ver”, afirmó Alfredo Rodríguez, Director de Defensa Civil.

En ese marco, explicó: “Llueva o no llueva, el viento es el peor problema que puede tener Mar del Plata, porque genera inconvenientes con arboledas, voladuras de techos. Y el agua cuando supera los 50 o 60 milímetros”, completó.

Según pudo saber este medio, al momento no se registraron personas evacuadas ni llamados al 103.

En las primeras horas de la tarde el pronóstico advertía por fuertes vientos para mañana, por lo que habrá que estar atento a los últimos cambios del clima y la decisión que tomarán las autoridades del gobierno.