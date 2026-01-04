Horror: lo llevaron a un lugar apartado, lo ataron y lo abusaron entre cuatro

La Fiscalía de Santiago del Estero investiga el aberrante ataque sexual contra un adolescente de 17 años con retraso madurativo en la localidad de Los Mojones. Por el hecho ya se encuentran detenidos cuatro hombres, quienes habrían interceptado a la víctima para llevarla por la fuerza hacia un rancho apartado. La denuncia fue radicada por la madre del menor luego de que otros adolescentes de la zona le advirtieran sobre lo sucedido. El médico de sanidad policial confirmó lesiones compatibles con un acceso carnal tras examinar de forma inmediata al joven agredido.

Según la instrucción judicial, los agresores ataron a la víctima de pies y manos utilizando sogas y cintas de nylon para inmovilizarla durante el ataque. Además, utilizaron un arma blanca para amenazar al chico y asegurar su silencio mientras cometían el ultraje de manera conjunta. La fiscal Florencia Torres, a cargo de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, solicitó allanamientos simultáneos tras recolectar las primeras evidencias. Durante los operativos en los domicilios de los sospechosos, los efectivos policiales lograron secuestrar elementos clave para la causa.

La Fiscalía pidió allanamientos simultáneos.

Cuáles fueron los elementos incautados por las autoridades

Entre los elementos incautados se encuentran cintas de nylon con nudos, una soga blanca de ochenta centímetros y un cuchillo tipo tramontina que habrían sido usados en el hecho. Los cuatro detenidos, identificados por los apellidos Toledo, Aguirre y Del Castaño, permanecen bajo custodia policial y enfrentan cargos por abuso sexual gravemente agravado. Los investigadores también peritarán tres teléfonos celulares secuestrados en los procedimientos para determinar si existen registros del ataque o comunicaciones previas. La brutalidad del episodio, sumada a la vulnerabilidad de la víctima, generó una profunda conmoción social.

La División Trata de Personas y Delitos Conexos continúa realizando averiguaciones para establecer si existen más implicados o antecedentes de ataques similares en la región. El Ministerio Público Fiscal busca elevar la causa a juicio con la mayor celeridad posible dada la gravedad de los delitos imputados a los acusados. Por su parte, el adolescente cuenta con asistencia psicológica y acompañamiento especializado debido a las profundas secuelas traumáticas derivadas del ultraje. La justicia santiagueña ratificó que las pruebas halladas en los allanamientos son determinantes para sostener la prisión preventiva de los malvivientes.