Se terminó el misterio: en extrañas circunstancias apareció con vida el dominicano que era intensamente buscado

Hasta minutos después del mediodía, Juan Carlos Franco Echavarría (43) era intensamente buscado por su familia y la policía. El hombre que el pasado 10 de febrero en Necochea, salió de la vivienda de su madre para cobrar una importante suma de dinero había desaparecido y en medio del hermetismo por su desaparición, su mamá temía que algo le haya pasado. Afortunadamente, hace minutos se contactó con su familia.

“La policía vio en algunas cámaras de seguridad que mi hijo estuvo en estos días en Mar del Plata. Y la verdad es que no sé si será cierto. Hoy supuestamente mi hijo había llamado a su abogado, desde Mar del Plata por el tema relacionado con un dinero que tenía que cobrar. La DDI está investigando”, contó Venerada Echeverría (60), su mamá.

En declaraciones a 0223, la mujer –oriunda de República Dominicana pero que emigró hace unas décadas y se instaló en Necochea- contó que su hijo, que desde los 28 años estaba radicado en nuestro país, trabajaba en la venta de garrafas y que al momento en que perdió el contacto con todos, tenía que cobrar una indemnización.

“Su pareja, que había salido con mi hijo ese día, no lo vio más. Pero ahora no quiero hablar más con ella, porque dio tres versiones diferentes. Que le habían pegado por haber cobrado esa plata, después dijo que le habían robado la clave del banco pero al otro día dijo que era mentira. A la policía declaro esas cosas”, dijo, con algo de enojo.

Un llamado que le devolvió la alegría a una madre

Minutos después de las 13.30 de este lunes, 0223 volvió a contactarse con Venerada, que dio la buena noticia del día: su hijo apareció.

“Me llamó hace un rato y me dijo que estaba en Mar del Plata. Que estaba bien, que dormía en la calle pero que no le habían robado nada. Por suerte está bien. Agradezco a la gente y todos los llamados de preocupación por mi hijo”, resaltó la mamá de Juan Carlos.