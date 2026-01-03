Cuenta DNI cambia el descuento en carnicerías y no será más todos los sábados: cómo aprovechar los nuevos beneficios

Con el inicio del año, Cuenta DNI renovó su calendario de descuentos y beneficios, con varias novedades para los más de 10 millones de usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia. Entre los cambios más sensibles está el que afecta a una de las promociones más populares: el descuento especial en carnicerías, granjas y pescaderías, al que muchos estaban acostumbrados a recurrir cada sábado para aliviar el gasto familiar.

Carnicerías: adiós a los sábados semanales

Hasta diciembre, el beneficio más esperado por los usuarios consistía en un 35% de descuento en carnicerías todos los sábados, con un tope de reintegro mensual que alcanzaba los $7.000 por persona con consumos de hasta $20.000. Esa modalidad semanal era casi un hábito para muchas familias que planificaban las compras de carne durante el fin de semana.

Sin embargo, a partir de enero ese esquema cambió: el Banco Provincia decidió incorporar ese descuento dentro de la categoría general de “Comercios de cercanía”, que ahora aplica un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por persona por día. Esto implica que el clásico 35% de los sábados dejó de ser un beneficio independiente.

¿Qué significa para los consumidores?

Este cambio marca un punto de inflexión para quienes ya tenían grabado en la cabeza el ritual de aprovechar los descuentos en carnicerías los sábados por la mañana. Aunque el beneficio no desaparece del todo, ya no tendrá ese día fijo de fin de semana, sino que pasa a formar parte de otro esquema de ahorro semanal.

Además de carnicerías: el resto de los descuentos

Cuenta DNI no solo modificó el beneficio en carnicerías, sino que amplió su oferta en enero con varias promociones pensadas para el verano y para distintas necesidades de consumo. Entre los principales beneficios vigentes desde este 1° de enero están:

Descuentos en supermercados durante los siete días de la semana.

40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses todos los días, con tope semanal.

25% de ahorro en marcas destacadas del verano, con tope de reintegro por semana, incluyendo comercios adheridos de heladerías y balnearios.

25% de ahorro en estaciones de servicio Full YPF los sábados y domingos (no aplica para combustibles).

10–40% de descuentos en librerías, farmacias y otros rubros en días específicos según la categoría.

¿Cómo aprovecharlo al máximo?

Aunque el clásico descuento de carnicerías los sábados ya no está, los usuarios pueden planificar sus compras aprovechando los viernes de “Comercios de cercanía” (incluidas carnicerías) y coordinar con otros beneficios vigentes durante la semana para maximizar el ahorro.

Los cambios muestran que la billetera digital busca diversificar los beneficios, pero también implican una adaptación para los consumidores que estaban acostumbrados a un día fijo de descuentos en carne cada fin de semana.