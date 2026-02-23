El dólar oficial encadenó su cuarta caída al hilo y tocó un nuevo mínimo desde octubre

El dólar oficial cayó este lunes 23 de febrero en el segmento mayorista y tocó su nivel más bajo en términos nominales desde mediados de octubre, al retroceder por cuarta jornada consecutiva.

El dólar mayorista retrocedió $5,5 a $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.600,66, alcanzó un 16,8%, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2025.

En el sector minorista, el tipo de cambio cotiza a $1.399,8, según el promedio de entidades del Banco Central (Bcra). En tanto, el dólar cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.340 para la compra y a $1.390 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.440,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%. El dólar MEP cerró a $1.393,01 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.439,63.