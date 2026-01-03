SUPLEMENTOS
Milei celebró el secuestro de Maduro y la Cancillería pidió "no viajar a Venezuela"

El presidente argentino escribió en redes sociales y dejó un mensaje tras el bombardeo de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro,.

3 de Enero de 2026 11:26

Por Redacción 0223

PARA 0223

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura sostenida y pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el Presidente también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región.

A la par, desde la Cancillería Argentina realizaron un pedido particular: "Alerta Consular: Argentina reitera la recomendación de no viajar a Venezuela", comunicaron.

"Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país. La presente alerta actualiza y refuerza lo oportunamente comunicado en mayo de 2025. Asimismo, se advierte la consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos", aseguraron.

