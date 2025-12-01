Dos olavarrienses en el camino de Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata

Luego de la finalización de la fase regular del Torneo Regional Amateur, los representantes de Mar del Plata conocen sus rivales en la primera instancia de playoffs de la Región Pampeana Sur, con la particularidad que a ambos le tocaron equipos de Olavarría: Deportivo Norte enfrentará a Embajadores, mientras que Atlético Mar del Plata se medirá con el histórico Racing.

Serán paradas muy bravas para los equipos locales, porque ambos rivales son fuertes y se prepararon para llegar lo más lejos posible. Sin dudas, el "decano" tendrá el cruce más difícil porque enfrente estará el "Chaira", club de referencia en el ascenso de la región y que se armó para pelear bien arriba. Dentro de su plantel hay tres futbolistas de los puntos más altos de Círculo en la última temporada del Federal A: Sebastián Álvarez, Jano Martínez y Claudio Cevasco.

En tanto, Deportivo Norte no ligó ni un poco, porque pese a ganar la zona, igual se verá las caras con otro puntero como Embajadores y definirá la serie de visitante. Los olavarrienses son un club que trabaja principalmente en la formación de futbolistas, pero son animadores del certamen local y tienen un estilo de juego definido que será una buena medida para el conjunto de Mauricio Di Martino.

Los partidos de ida serán el fin de semana en Mar del Plata, mientras que las revanchas serán el siguiente en Olavarría. Este cruce de playoffs será el único en diciembre, ya que los que avancen recién volverán a jugar tras las fiestas.

