Norte recibió un mazazo inmerecido y quedó afuera del Regional

Deportivo Norte sabía antes de la serie que jugaba contra un rival que se armó para pelear el ascenso, con varios futbolistas de otra categoría y que definía en su cancha, una fortaleza. Pero así y todo, el conjunto de Mauricio Di Martino se plantó, se fue con ventaja mínima y sufrió en Olavarría, se repuso, tuvo que jugar más de un tiempo con un hombre menos, pero en el octavo minuto de descuento Racing puso el 3 a 1 definitivo y la serie se quedó en el "Buglione Martinese", en un mazazo demasiado duro para los marplatenses.

Fue todo cuesta arriba desde el arranque, porque el local salió decidido y antes de la media hora lo ganaba 2 a 0 y entraba por todos lados. Primero cabeceó el exCírculo Sebastián Álvarez, respondió bien Zapata y Gonzalo Izaguirre empujó para abrir el marcador e igualar la serie. A los 28', encontraron a Pablo Mujica por derecha y el hombre que está a préstamo de Villa Mitre mostró su potencia, dejó atrás a Enzo Fredes y definió para estirar la cuenta y adelantarse en el global. Encima, antes del final de la etapa, Gerónimo Fernández cometió una fuerte infracción y Cristian Rubiano le mostró la roja directo que hizo todo más cuesta arriba.

Sin embargo, el aurinegro mantuvo la calma y salió a jugar el complemento de igual a igual. Sabía que tenía que aprovechar alguna chance y eso hizo rápido. Astiz abrió para la llegada de Leonardo Verón que metió un zurdazo cruzado, sin demasiada fuerza, pero la mala respuesta del arquero permitió que se metiera y volviera a estar todo igualado. Ese tramo fue el mejor de Norte que se acomodó y empezó a manejar la pelota y los tiempos. Con los cambios y el desgaste, Racing empezó a inclinar la cancha en los minutos finales y se agrandó la figura de Agustín Zapata. Pero el karma apareció. Porque el "Chila", que había actuado como un arquero experimentado, hizo tiempo, manejó las acciones esperando los penales, recibió un minuto más de adición y cuando se estaba por cumplir, una pelota más que llegó al área, Mujica la estrelló en el palo y Luciano Rojas selló el 3 a 1 definitivo que desató el festejo local.

Apenas tuvo tiempo de sacar del medio Deportivo Norte que vuelve con una eliminación que no era inesperada, pero que duele mucho por la forma. Porque luchó, estuvo a la altura, y no merecía quedarse sin nada así.