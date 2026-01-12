Mirá los goles de la increíble eliminación de Deportivo Norte en Olavarría
El "aurinegro" iba a los penales y se jugaba el boleto a la próxima fase del Regional Amateur. Pero un gol en el octavo minuto de descuento lo dejó sin nada.
12 de Enero de 2026 13:56
Por Redacción 0223
PARA 0223
Deportivo Norte volvió a Mar del Plata y el dolor perdurará por un tiempo. Porque si bien no se armó para ascender y había otros objetivos que se cumplieron con creces, estuvo cerca de eliminar a uno de los candidatos, lo superó en el "Carlos Miori" pero no pudo marcar una diferencia más grande y en Olavarría se repuso a dos goles tempraneros y a una expulsión en el primer tiempo, igualó la serie y aguantaba con personalidad para llegar a los penales, pero en la última pelota de la noche Racing selló el 3-1 final y desató el loco festejo de la clasificación.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar