Norte se conformó con la diferencia y va con ventaja a Olavarría

En los playoffs, lo importante es ganar. Si se puede sacar una mayor diferencia, mucho mejor, pero quedarse con los tres puntos es lo clave. En la revancha, que se encargue el rival de revertir el resultado. Eso hizo Deportivo Norte , que se puso en ventaja en la última jugada de la etapa inicial por intermedio de Marco Miori, que en el segundo no lo dejó avanzar a Embajadores y, si se animaba un poco más, podría haber estirado la distancia. De todas formas, va 1-0 a la revancha y buscará el pasaje en el sintético de Olavarría.

El aurinegro fue superior de entrada, pero no llegó con profundidad, la visita se acomodó mejor para la segunda mitad de la etapa inicial y generó algunas ocasiones de peligro que mostraron buenas intervenciones de Agustín Zapata . Del otro lado, la más clara, fue con una buena aparición de Domecq que chocó con el pecho de Rizzi. Sin embargo, cuando parecía que se iban en tablas al vestuario, Norte armó una buena jugada por izquierda, el centro-pase bajo encontró el anticipo perfecto de Miori que abrió el marcador justo antes del pitazo final.

En la segunda mitad , los embajadores no tuvieron argumentos para lastimar. Los centros fueron siempre resueltos por "Chila" y los centrales , los cambios no le dieron herramientas tampoco y a Norte le faltó más ambición para tratar de definir la serie . Por centímetros, en un par de oportunidades, no pusieron al goleador de cara al arquero visitante. Pero Norte fue más y ganó bien, por poco, pero ganó, y va a defender la ventaja a Olavarría.

