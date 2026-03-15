Alerta amarillo por tormentas fuertes durante dos días en Mar del Plata

La temperatura alcanzará los 30 grados este lunes en Mar del Plata.

Después de un domingo agradabe y con alta temperatura para disfrutar de la costa marplatense, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un inicio de semana complicado, con máximas altas y alarmas por fuertes precipitaciones.

En detalle, el organismo emitió un alerta amarillo por tormentas para este lunes y martes en la ciudad, las cuales comenzarían esta misma noche, aunque no con la misma intensidad de las siguientes jornadas.

En principio, para el cierre de este fin de semana se prevé una baja probabilidad de tormentas y viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) del sector norte, mientras que la advertencia rige para la mañana del lunes.

Preocupantes condiciones meteorológicas para este lunes y martes en Mar del Plata.

Según indica el SMN, tanto en la mañana como la noche, una significativa porción de la provincia de Buenos Aires, incluido General Pueyrredon, será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Además, también anuncian ráfagas del norte que pueden superar los 70 km/h y esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 milímetros, que pueden excederse de manera puntual.

En tanto a la temperatura, la máxima será de 30° y la mínima de 20°, a la vez que las tormentas fuertes se desarrollarán a lo largo de todo el día, con especial foco en las primeras y últimas horas de la jornada.

Las lluvias e intensas ráfagas de viento continuarán desde la madrugada hasta la tarde del martes, para el que pronostican 25°, y las condiciones se normalizarían a partir del miércoles.