Camión de cereales se incorporó a la ruta y mató a un matrimonio y su hija: un menor de 13 años está grave

El único sobreviviente de la familia, Bautista Landra Heit (13), lucha por su vida en un hospital de Paraná.

Otra tragedia vial conmociona a los entrerrianos. En la ruta nacional 127, cerca de la localidad de Bovril, murieron un matrimonio y su hija de 15 años, mientras que su otro hijo de 13 está internado en estado crítico.

El choque se produjo el sábado a la noche, cuando la familia se desplazaba en una Renault Duster e impactó con el acoplado de un camión Mercedes Benz cargado con trigo, que ingresó a la carretera a baja velocidad desde una planta cerealera, en dirección a Paraná.

A causa del brutal impacto, perdieron la vida Darío Gustavo Landra (57), su esposa Analía Cristina Heit (43) y su hija Agostina Landra Heit (15), todos de Bovril. El único sobreviviente en la Duster fue Bautista Landra Heit, un chico de 13 años que permanecía en grave estado en el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná.

"La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico", expresó en sus redes sociales Jorge Landra (61), integrante del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

El matrimonio junto a su hija en la fiesta de 15.

El camionero, que resultó ileso, quedó detenido preventivamente en la Jefatura Departamental Villaguay mientras se desarrollaran las actuaciones judiciales. Según los medios locales, dio negativo en el test de alcoholemia que se le practicó tras la tragedia.

Este tipo de maniobras, con camiones que se incorporan a la ruta cargados de cereal, implican un gran riesgo para los otros conductores, más aun de noche, cuando la visibilidad es baja, ya que estos vehículos pesados se mueven muy lentamente y les cuesta tomar velocidad.

Esto hace que los que se desplazan en el mismo sentido tengan que frenar repentinamente, a cero, y en muchos casos es imposible evitar el impacto contra el acoplado.

De acuerdo a un reporte de la Dirección de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, durante los primeros dos meses del año hubo un accidente fatal cada dos días en las rutas: murieron 27 personas en enero y 4 en febrero.