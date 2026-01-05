Asaltaron a jubilados en su casa: los condenaron y pagarán dos millones de pesos a un hospital

Dos hombres de 26 y 44 años que tuvieron distintos roles en el robo bajo modalidad “entradera” que sufrió un matrimonio de ancianos fueron condenados a penas de hasta tres años y medio de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3. Uno de ellos ofreció una reparación económica de dos millones de pesos.

A Jerónimo Cruz y Andrés Gabrielli les impusieron penas de tres años y tres años y medio, respectivamente, como coautores del delito de robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en lugar poblado y en banda cometido en octubre de 2023 en el barrio Punta Mogotes.

Juez Fabián Riquert.

En el acuerdo que la fiscalía y la defensa oficial le presentaron al Juez Fabián Riquert se sostuvo que la madrugada del 17 de octubre de 2023 Gabrielli y Cruz fueron dos de los cuatro sujetos que de manera coordinada llegaron a un inmueble en inmediaciones de las calles Benito Lynch y Colombres.

Mientras que tres de ellos ingresaron tras violentar las rejas de una ventana trasera, Cruz hizo de “campana” a bordo de un VW Golf que se quedó por la zona. Cuarenta minutos después los delincuentes escaparon tras robarle a un hombre de 89 años y su esposa de 86, dos relojes y siete mil pesos.

El conductor del rodado, que registraba un pedido de secuestro activo, fue aprehendido en Einstein casi Triunvirato tras una breve persecución en la que perdió el control del rodado. A partir del análisis de su celular se pudo establecer la participación de Gabrielli que fue detenido cuatro meses después del robo.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y se valoró como atenuante –con respecto a Arias- la ausencia de antecedentes penales y para ambos el buen concepto vecinal.

Las partes presentaron un acuerdo.

En cuanto a los agravantes se valoró la violencia desplegada en torno a dos víctimas muy mayores de edad aprovechándose de la grosera asimetría de fuerza física existente entre los autores del hecho; la nocturnidad en el marco de la cual fue cometido el hecho; y solo en relación a Gabrielli, sus antecedentes condenatorios.

El magistrado declaró a Jerónimo Arias Cruz co-autor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en lugar poblado y en banda y encubrimiento a la pena de tres años de prisión.

Por su parte a Andrés Oscar Gabrielli se le impuso una pena de tres años y seis meses de prisión y declaración de reincidencia en virtud de la sentencia anterior a pena de efectivo cumplimiento que registraba en la Justicia de San Isidro en el año 2022 como co-autor penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en lugar poblado y en banda.

Éste ofreció una reparación a las víctimas por parte de dos millones de pesos, pero como las víctimas no volvieron a ser localizadas se estableció que se transfiera el monto a modo de donación a la Cooperadora de los hospitales Materno Infantil y General de Agudos si en un plazo de noventa días no se los puede encontrar.