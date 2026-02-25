Tristeza por el fallecimiento de un reconocido locutor marplatense

Fue declarado “socio de honor” por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata.

Profunda tristeza en Mar del Plata por el fallecimiento de Jorge Gracián, histórico locutor de LU6 Radio Atlántica que ocupa un lugar de privilegio en el ámbito radial y televisivo a nivel provincial y nacional.

El periodista oriundo de Rojas, provincia de Buenos Aires, también se desempeñó como profesor de la carrera de locución, formando a numerosas generaciones de profesionales que hoy trabajan en los medios locales.

A fines de 2021, el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata lo declaró como “socio de honor”, en el marco de los festejos por el Día del Periodista Deportivo. La distinción fue realizada “en virtud de su desempeño profesional y contribución al desarrollo del deporte”.

El locutor tuvo una trayectoria superior a los 50 años, período en el cual se destacó como presentador de espectáculos y conductor de fiestas de egresados en los grandes hoteles marplatenses durante las décadas del 70 y 80.

Además, desde los 90 formó parte de LU6, donde condujo “Atlántica en familia” y “Sábado 760”, y su voz engalanó la venta de las transmisiones deportivas en el dial de la emisora.

Su labor también lo hizo merecedor del Premio a la Excelencia Latinoamericana 2020-2021, otorgado por la Federación Internacional de Cámaras de Comercio del Mercosur.

Según informaron allegados, los restos de Gracián serán velados este jueves, de 9 a 13, en la Cochería Roldán, ubicada en la avenida Luro al 4036.