Brutal paliza a la salida de un boliche: le fracturaron la mandíbula a patadas a un joven de 21 años

Un chico de 21 años fue víctima de una violenta agresión a la salida de un boliche en la provincia de Córdoba, donde un grupo de jóvenes lo golpeó y le quebró la mandíbula a patadas.

Según relató su madre, Carolina, a ElDoce, el hecho sucedió el sábado pasado al rededor de las cinco horas a las afueras de el boliche El Bosque. Todo comenzó cuando un grupo de entre 10 y 15 jóvenes inició una pelea con uno de los amigos de Sebastián Gómez Tejada, por motivos que aún no fueron esclarecidos. Al intentar intervenir para defenderlo, el joven fue atacado.

“Lo golpearon, lo tiraron al suelo y a patadas le quebraron la mandíbula. Cuando lo vi no entendía nada, estaba muy hinchado. Parecía un hámster”, contó la mujer sobre el estado en el que encontró a su hijo tras la agresión.

Después del ataque, Sebastián fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado al Hospital de Urgencias. Allí confirmaron la fractura y le indicaron una cirugía para colocarle placas de titanio.

La intervención tiene un costo superior a los dos millones de pesos, una suma que no puede afrontar a la familia en este momento. Si bien existe la posibilidad de que el sistema público cubra la operación, la demora para conseguir la prótesis podría extenderse al menos dos meses, lo que implicaría riesgos para su recuperación.

“Es todo muy complicado. No puede trabajar ni salir. Es delivery y ahora no puede hacerlo. Le duele mucho, le cuesta hablar y solo puede comer alimentos licuados”, explicó su madre.

Hasta el momento no hay personas identificadas por el ataque. “Nadie sabe quiénes fueron y queremos que los identifiquen. Da impotencia y miedo que pasen estas cosas”, expresó.

Un amigo de Sebastián, en tanto, también resultó herido: recibió un fuerte golpe en la cabeza y debieron realizarle cinco puntos de sutura, aunque se encuentra fuera de peligro.