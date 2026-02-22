Casamiento con final amargo: entraron a robar en su casa mientras festejaba

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle 35 entre Chacabuco y San Lorenzo, en la localidad de Balcarce.

Lo que debía ser un día feliz terminó con sabor amargo cuando una mujer fue víctima de un robo cuando estaba festejando su casamiento.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle 35 entre Chacabuco y San Lorenzo en la localidad de Balcarce. Según denunció la víctima, el ilícito fue cometido entre las 21.30 del viernes y la madrugada del sábado.

Los autores, que aún no fueron identificados, forzaron una ventana y se llevaron un televisor de 55 pulgadas, un smartwatch, una desmalezadora y otros objetos de valor.

La mujer realizó la denuncia policial y el hecho se encuentra bajo investigación. Los vecinos señalaron que en la zona no hay iluminación ni cámaras de seguridad, por lo que es frecuente que ocurran este tipo de robos.