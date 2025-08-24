Bomba: una famosa cantante argentina confirmó que vuelve a publicar contenido en OnlyFans

Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al anunciar que reactivó su cuenta en OnlyFans, la popular plataforma de contenido para adultos. La noticia fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde la artista publicó una sugestiva foto frente al espejo, luciendo un body marrón a tono con su cama y escribió sin rodeos: “I’m back bitche$”.

La cantante jujeña, también apodada como “La Jefa”, había dejado inactiva su cuenta en la plataforma desde antes de convertirse en madre. En septiembre de 2023 nació Inti, la hija que tuvo junto al cantante mexicano Cristian Nodal, con quien mantuvo una relación durante casi dos años. El anuncio llega en un momento particular de su vida ya que, a mediados de 2024, los intérpretes confirmaron su separación.

Poco tiempo después, el autor de sencillos como "Botella tras botella" blanqueó su relación con Ángela Aguilar, generando una fuerte repercusión en redes y en los medios de habla hispana. Desde entonces, la joven se mantuvo en un perfil relativamente bajo, enfocada en su música y en la crianza de Inti, aunque con apariciones esporádicas que suelen tener un alto impacto entre sus fans y la prensa.

"Latinaje", su último trabajo discográfico, le dio un nuevo impulso internacional, posicionándola como una figura clave del trap latino. Por supuesto, el estreno la catapultó a expandirse en el mercado y logró una audiencia diferente, más allá de la Argentina. A su vez, fue una de las figuras que acompañó al jurado -en este caso, a Luck Ra- durante la fase de knockouts en "La Voz Argentina". Su regreso a OnlyFans parece ser, en principio, un movimiento pensado para explorar nuevas formas de expresión artística y comercial.