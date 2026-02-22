SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Clima

Sol entre nubes y viento intenso: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anunció ráfagas de viento que alcanzarán los 60km/h.

El SMN pronosticó una jornada sin probabilidades de precipitaciones.

22 de Febrero de 2026 07:55

Por Redacción 0223

PARA 0223

Para el cierre de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada parcialmente nublada, sin probabilidades de precipitaciones y un porcentaje alto de humedad.

En detalle, en las primeras horas del día, la temperatura mínima fue de 13 grados y se espera que ascienda hasta alcanzar los 26 grados pasado el mediodía. 

El principal protagonista de este domingo es el viento, que se mantendrá en el sector noreste, y oscilará entre los 13 y 31 kilómetros por hora con ráfagas que alcanzarán los 60 kilómetros por la tarde y noche. 

Un clima ideal para disfrutar de la playa y actividades al aire libre, antes de la llegada de tormentas aisladas que se esperan para este lunes.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar