En pleno debate por la reforma laboral, una empresa vuelve al ruedo en Mar del Plata

El cierre de Fate, que dejó a más de 900 trabajadores sin su puesto laboral y miles de familias en la calle, generó una alarma en la industria a nivel nacional. Por eso, en Mar del Plata las miras están puestas en las empresas que durante el último tiempo se vieron más complicadas.

En ese marco, el secretario general a nivel local de la UOM, José Luis Rocha, dio a conocer cuál es la situación actual de Eskabe, la empresa marplatense fabricantes de calefactores que había cerrado sus puertas durante enero y gran parte de febrero. La firma sintió el impacto de la crisis en los últimos dos años, agravando conflictos que surgieron anteriormente.

Sin embargo, Rocha explicó que "la firma vuelve a sus actividades porque estaban de vacaciones". En tal sentido, valoró que "cada empresa se maneja, tiene la potestad de mando y que es la forma más correcta porque todos los trabajadores salen juntos y, a medida que van terminando las vacaciones, van volviendo. No hay suspensiones y siguen todos adentro".

El secretario gremial de la UOM, José Luis Rocha. Foto 0223.

La marca emprende en esta etapa su producción fuerte, teniendo en cuenta los productos de calefacción que tendrán una gran demanda en invierno. "Es el momento en el que más producen", contó el referente sindical.

Además de Eskabe, hay muchas otras industrias que retoman la actividad y analizan cómo seguir en un año complejo. Desde la Unión Obrera Metalúrgica celebraron el hecho de que el gremio tenga "variedad de empresas en la región que comprende Mar del Plata, Necochea, Balcarce y La Costa", por lo que un trabajador de una empresa de calefacción, otro de una empresa que abastece al puerto o hasta firmas que trabajan con Vaca Muerta "generen una especie de rotación entre las mismas que le garantizan la actividad laboral a los afiliados en el gremio", subrayó Rocha.

Una empresa cierra y pierden todos

No obstante, tomando el caso de Fate, es diferente y preocupante. "En Villa Constitución, por ejemplo, todas trabajan en la misma actividad por lo que tracciona la empresa principal. En el caso de Fate el cierre afecta a proveedores, talleres satélites, casas de repuestos. Son 900 trabajadores de Fate pero si cae ese rubro, caen todos", describió José Luis Rocha.

José Luis Rocha. Foto 0223.

Si bien la comparación otorga diferencias que, por ahora, son positivas para los trabajadores metalúrgicos en Mar del Plata, el secretario general de la UOM advirtió que en el país están cerrando "dos o tres empresas por día" y que espera que no cambien la situación en Mar del Plata, aunque ya está afectando la crisis en el resto de las seccionales del gremio.