Emotivo video: Ramona volvió al mar después de un mes de rehabilitación

Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) colaboró este martes para que “Ramona”, una tortuga verde marina, pueda ser devuelta en Mar del Plata a su hábitat natural, luego de ser rehabilitada por el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikén, el cual recibió a la ejemplar tras ser encontrada varada el mes pasado en el Río de La Plata.

En horas de la mañana, efectivos de la Autoridad Marítima Nacional, acompañados por especialistas de la Fundación Temaikén, trasladaron al animal a bordo del Guardacostas GC – 72 “Buenos Aires” unas 2.5 millas náuticas mar adentro (cerca de 5 kilómetros) y allí se realizaron las acciones necesarias para regresarlo a su entorno original.

Al arribar al sitio indicado por los expertos, la tortuga, que se encontraba en una bandeja plástica, fue bajada al mar y en el agua era aguardada por tres nadadores de rescate de la PNA, que custodiaron que esta maniobra se realice sin riesgos para “Ramona”, tal como la bautizaron en su viaje a Mar del Plata quienes posibilitaron su recuperación.

Una vez que el animal comenzó a nadar con normalidad ya en su hábitat natural, los especialistas de Fundación Temaikén culminaron un trabajo de rehabilitación que comenzó el pasado 4 de diciembre, cuando la tortuga fue encontrada en la ribera y la recibieron derivada de Zoonosis Quilmes.

El ejemplar fue evaluado y rehabilitado en un ambiente especial que se preparó en el acuario de la Fundación, donde evolucionó favorablemente, consumiendo una dieta específica elaborada por un equipo de nutrición, y llegó a estar en condiciones de recibir el alta.

Mar del Plata: Prefectura regresó una tortuga verde marina a su hábitat natural

Ramona fue bajada al mar y en el agua era aguardada por tres nadadores de rescate de la PNA.

Desde Fundación Temaiken destacaron que el ejemplar, de unos 4.5 kilos, fue marcado con un sistema internacional de identificación, lo que permitirá seguir su evolución y generar información valiosa para futuras acciones de conservación.

En tanto, con esta nueva acción, la Prefectura, en el marco de sus funciones de Autoridad Marítima Nacional, volvió a ratificar su compromiso de proteger al medioambiente marino y a todas las especies que habitan en él.