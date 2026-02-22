"Es un asco el olor y la contaminación": la triste realidad de un barrio por el desborde crónico de las cloacas

Cansada de no ser escuchada, una vecina del barrio Libertad compartió un video en redes sociales denunciando la repugnante e insólita situación con la que deben convivir los frentistas de la zona.

De acuerdo al mensaje publicado en Facebook, hace algunos días que las cloacas rebalsaron e inundaron dos cuadras, generando un olor nauseabundo en el ambiente, y no se trata de la primera vez que sucede.

Es que, según indicaron, los vecinos se encuentran hartos de comunicarse con las las autoridades y no obtener respuesta alguna por la misma problemática. "Nadie da bola", señaló la autora del posteo.

Como se observa en las imágenes, una obstrucción en la red de saneamiento provocó que aún en la tarde de este domingo la tapa de la alcantarilla eliminara agua residual de los edificios cercanos. Esta irregular circunstancia puede causar riesgos de salud, daños en la infraestructura, olores y desbordamiento de aguas negras.

"Así estamos hace días. Los vecinos se cansan de llamar y nadie da bola. Es un asco el olor y la contaminación", reclamó la mujer, quien solicitó ayuda mediante la difusión antes la falta de asistencia y aseguró que hace años que "las cloacas rebalsan, vienen a destapar, dura un tiempo y ocurre de nuevo".

"Alguien tiene que solucionar este problema", suplicó la vecina en el final del texto, en el que citaron a los medios de comunicación para visualizar esta triste realidad.