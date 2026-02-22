Detuvieron a la pareja de la mujer hallada en un baldío de Punta Mogotes

El hombre fue detenido en su vivienda durante un allanamiento llevado a cabo en la tarde de este domingo.

Poco más de 24 horas después del hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida en un descampado de Punta Mogotes y tras los avances en la investigación, personal policial detuvo este domingo a la pareja de la víctima: el hombre quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán y este lunes será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Tal como adelantó 0223, el cuerpo de Mercedes Rosa Del Luca se encontró el viernes a la noche en Soler y Croce, a unas 20 cuadras del lugar donde se domiciliaba con su pareja. El sujeto de 48 años dijo que la mujer se había ido de la casa cuatro horas antes, que tenía problemas de salud y que se encontraba en estado de ebriedad cuando se retiró.

Durante las tareas propias del levantamiento de rastros en el lugar tras el aviso que dio el ahora imputado, no se hallaron lesiones visibles y todo indicaba una muerte de carácter natural. Sin embargo, la fiscal Constanza Mandagarán ordenó la realización de la autopsia que este sábado llevó adelante personal de Policía Científica.

Si bien en un primer momento se pensó que podría tratarse de broncoaspiración a partir de una enfermedad preexistente, algunos elementos permitirían pensar en un mecanismo de asfixia por compresión en la zona del cuello.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 se recabaron varias testimoniales y junto al análisis de algunas cámaras de seguridad se estableció la presencia del hombre en la zona del hallazgo, por lo que solicitaron su detención a la Justicia de Garantías.

El hombre fue detenido por personal policial en su casa durante un allanamiento el domingo a la tarde y tras las tareas de rigor, fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.