Tormentas aisladas, cielo nublado y calor: la semana empieza pesada en Mar del Plata
Qué marca el pronóstico del tiempo para el último lunes de febrero en la ciudad.
Después de un domingo con temperatura agradable, aunque atravesado por fuertes vientos, la semana comenzará inestable y pesada en Mar del Plata, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En principio, según la información del organismo, la jornada finalizará con 22°, cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del noreste, pero sin precipitaciones en la ciudad.
Por su lado, para este lunes se espera una máxima de 27° y una mínima de 17°, aunque las condiciones meteorológicas no serán demasiado alentadoras. Es que el SMN prevé que el día comience sin lluvias y viento leve del norte, y un drástico cambio a la tarde.
Durante ese período están anunciadas tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h del noreste, mientras que también habría chaparrones a la noche, cuando el termómetro descienda a los 21°.
En tanto al martes, la máxima prevista es de 26° y la mínima de 17°, y del mismo modo figuran chaparrones por la tarde y noche. La única diferencia es que el viento correrá del sur, generando un descenso en la temperatura del miércoles.
