Tormentas aisladas, cielo nublado y calor: la semana empieza pesada en Mar del Plata

Después de un domingo con temperatura agradable, aunque atravesado por fuertes vientos, la semana comenzará inestable y pesada en Mar del Plata, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En principio, según la información del organismo, la jornada finalizará con 22°, cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del noreste, pero sin precipitaciones en la ciudad.

Por su lado, para este lunes se espera una máxima de 27° y una mínima de 17°, aunque las condiciones meteorológicas no serán demasiado alentadoras. Es que el SMN prevé que el día comience sin lluvias y viento leve del norte, y un drástico cambio a la tarde.

Durante ese período están anunciadas tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h del noreste, mientras que también habría chaparrones a la noche, cuando el termómetro descienda a los 21°.

En tanto al martes, la máxima prevista es de 26° y la mínima de 17°, y del mismo modo figuran chaparrones por la tarde y noche. La única diferencia es que el viento correrá del sur, generando un descenso en la temperatura del miércoles.