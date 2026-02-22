Quedó destruido: un colectivero se descompensó y chocó un micro en plena avenida Luro

El chofer de un colectivo se descompensó en la mañana de este domingo mientras conducía en plena avenida Luro e impactó de lleno contra un micro de larga distancia que se encontraba estacionado.

Según informaron a 0223, el hecho ocurrió entre las calles Misiones e Italia, cuando el conductor de la línea 552A se trasladaba en dirección a la avenida Jara, perdió el conocimiento y colisionó contra la parte trasera de un ómnibus de la empresa Tour Oeste, que se encontraba desocupado.

Así terminó el colectivo de la línea 552A tras el choque en la avenida Luro.

La peor parte del choque se la llevó la unidad del transporte público marplatense, que sufrió severos daños en el vidrio delantero, la puerta delantera y el cartel electrónico que indica la línea y el ramal.

Más allá de la atención que recibió el colectivero, por fortuna no se registraron heridos de gravedad y únicamente hubo que lamentar pérdidas materiales por el lado de las firmas involucradas en el siniestro.