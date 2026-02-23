El rincón de Mar del Plata con paisajes a lo Harry Potter que pocos conocen

En las profundidades del Arroyo La Tapera se abre un paisaje que parece salido de un cuento fantástico. A metros de la Laguna de los Padres, el cauce seco deja al descubierto paredes de tierra cubiertas de vegetación: raíces de más de dos metros se entrelazan como esculturas naturales. El silencio y la penumbra crean un microclima único en plena naturaleza de Mar del Plata.

El arroyo nace como único efluente natural de la laguna y recorre 25 kilómetros hasta el mar. En su tramo inicial, un túnel de ladrillo construido en 1937 funciona como puente en la superficie. Por debajo, cuando el agua no corre, puede atravesarse a pie entre sombras y ecos. Allí, la mezcla de historia y misterio potencia la atmósfera casi cinematográfica del lugar.

Durante la noche, la vista es fantástica.

La inscripción inspirada en la saga de Harry Potter

En una de las paredes curvas del túnel sobresale una inscripción inspirada en la saga de Harry Potter. La frase “La cámara de los secretos ha sido abierta” convive con firmas y mensajes anónimos. También se conserva una placa con el nombre de José Gáspari y la fecha 27 de mayo de 1938. El constructor dejó así su huella en este rincón escondido de la ciudad.

Con el paso del tiempo, la naturaleza transformó la obra en un escenario todavía más sorprendente. Tres mangueras riegan el sendero y, cuando el sol se filtra, aparecen pequeños arcoíris subterráneos. Aves, insectos y enormes eucaliptos completan la escena. Bajo la superficie, La Tapera guarda una postal secreta que pocos conocen y que parece suspendida fuera del tiempo.