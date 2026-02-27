Rauw Alejandro rompió el silencio: "No consideré que sea una falta de respeto"

Cazzu y Rauw Alejandro estuvieron en el ojo de la tormenta tras el lanzamiento del tema “Rosita”. En la canción, el puertorriqueño junto a Tainy y Jhayco hacen referencia a la infidelidad de Christian Nodal a Cazzu.

Luego de haber escuchado la frase “Contigo me caso a lo Christian Nodal”, la cantante argentina no dudó en disparar contra el machismo en la industria de la música y habló de la camaradería entre varones. "Me los imagino en un estudio de Miami que cuesta 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud", había escrito en su descargo, entre otras cosas, la autora de "Con otra".

“En ningún momento he hablado mal de Cazzu

Un día después, el ex de Rosalía decidió expresarse también a través de redes sociales y negó que la canción fuera una burla hacia su colega:”. “La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre”, escribió.

A raíz del escándalo mediático que generó el lanzamiento del tema, quiso aclarar otras cuestiones, como el hecho de que no es una canción de un álbum propio: “‘Rosita’ es una canción del álbum de TAINY, en colaboración con Jhayco y conmigo”

Además, hizo una referencia directa a la frase que ocasionó la polémica: “Sobre ‘la barra’… NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta".

Para cerrar su posteo en la red social X afirmó que no fue su intención quedar envuelto en una situación mediática: “Por mi parte, prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa”.