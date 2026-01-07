Empresarios turísticos sobre la conexión aérea de Mar del Plata con San Pablo: "Esperamos que se dé en un futuro no tan lejano"

El vicepresidente de la AEVYT en Mar del Plata y la Costa Atlántica confirmó que el EMTUR trabaja en la propuesta.

En diálogo con Extra FM 102.1, el vicepresidente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo en Mar del Plata y la Costa Atlántica (Aevyt) Pablo Sánchez confirmó que el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR) está trabajando con diferentes aerolíneas para que se pueda concretar la conexión aérea con Sao Pablo. Desde la Asociación, acompañan la propuesta: "Esperamos que en un futuro no tan lejano se pueda tener".

"Además de traer gente a Mar del Plata se le va a facilitar al marplatense conectar con otros destinos, porque desde Sao Pablo se puede ir a cualquier parte del mundo", expresó Sánchez y remarcó otro de los beneficios de la posible conexión: "Las compañias aéreas cuando ponen una nueva ruta usan mucho recurso en publicidad y la gente, aunque sea por curiosidad, comienza a buscarlo más y a ver cómo puede llegar".

Por otra parte, el vicepresidente de Aevyt habló de los destinos turísticos que eligen los marplatenses y opinó sobre la frase que circula mucho por estos tiempos, que asegura que "sale más barato ir a Brasil que a la Costa Atlántica". "Los precios acá han aumentado un poquito con respecto al año pasado, obviamente por una revaluación real", dijo Sánchez.

"Para el marplatense como turista no es la época fuerte esta, porque muchos elegimos quedarnos acá para disfrutar la temporada en la ciudad o trabajar algunos. En febrero, marzo, abril, se suele viajar. Hemos notado mayor nivel de consulta de destinos en Argentina por los créditos para viajes que sacó Banco Nación, que le hacen muy bien a todo el turismo nacional", argumentó el empresario turístico.

¿Sale más barato ir a Brasil que a Mar del Plata?

Sobre la versión que asegura que sale más caro venir a Mar del Plata que viajar a Brasil, el vicepresidente expresó: "A veces estamos más arriba por el origen de los pasajeros, porque el costo del transporte es enorme". En esta línea, explicó que "la competencia se da en las provincias del Norte, que por vía terrestre tienen mucho costo para llegar acá", entonces se iguala con Brasil por la cercanía.

"Para los que están a la altura de Buenos Aires para abajo el costo de transporte para ir al exterior siempre es mucho más caro porque es en dólares", argumentó Sánchez y concluyó: "Además el argentino es muy de anticipar sus viajes para conseguir tarifas aéreas dentro de argentina en pesos y con cuotas".