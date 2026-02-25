Chocó un auto estacionado y se dio a la fuga: piden ayuda para identificar al conductor

Un auto estaba estacionado en la entrada de una vivienda cuando pasadas las 2 de la mañana un Renault 19 chocó contra la parte trasera y se dio a la fuga.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el vehículo impactó al rodado que estaba sobre la vereda. El conductor descendió del vehículo, lo corrió unos metros y se retiró del lugar rápidamente.

Los vecinos fueron alertados sobre el hecho al escuchar la alarma que se disparó por el contacto.

Familiares de la dueña del vehículo publicaron el video en redes sociales para dar con el autor del hecho.