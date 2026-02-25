Chocó un auto estacionado y se dio a la fuga: piden ayuda para identificar al conductor
El hecho ocurrió en el barrio Libertad y quedó registrado en las cámaras de seguridad de una casa.
25 de Febrero de 2026 13:05
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un auto estaba estacionado en la entrada de una vivienda cuando pasadas las 2 de la mañana un Renault 19 chocó contra la parte trasera y se dio a la fuga.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el vehículo impactó al rodado que estaba sobre la vereda. El conductor descendió del vehículo, lo corrió unos metros y se retiró del lugar rápidamente.
Los vecinos fueron alertados sobre el hecho al escuchar la alarma que se disparó por el contacto.
Familiares de la dueña del vehículo publicaron el video en redes sociales para dar con el autor del hecho.
Leé también
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar