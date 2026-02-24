Persecución y choque: ladrones escapaban de la Policía, atropellaron a una ciclista y se estrellaron contra una casa

Persecución y choque: ladrones escapaban de la Policía, atropellaron a un hombre y se estrellaron contra una casa

Un violento raid delictivo culminó con un auto incrustado en el frente de una casa y envuelto en llamas en el barrio San José de Mar del Plata tras una persecución policial en la que atropellaron a una persona. Hay un delincuente aprehendido.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el hecho comenzó en inmediaciones de la avenida Juan José Paso y Catamarca. Los delincuentes que se movilizaban en un Ford Focus gris se dieron a la fuga en circunstancias que son materia de investigación.

Un móvil de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y otro del Comando de Patrullas comenzaron a seguir el rodado que en la huida atropelló a una ciclista, cuyos estado se desconoce hasta el momento, y se estrelló contra el frente de una vivienda ubicada en San Luis y Rodríguez Peña.

El automóvil se incrustó en la casa de la esquina.

El siniestro alteró la tranquilidad de la zona de San Luis y Rodríguez Peña.

De acuerdo a las primeras informaciones que pudo corroborar este medio, uno de los sujetos descendió del rodado y fue aprehendido por los efectivos de seguridad cuando intentaba escapar a pie.

Tras el impacto, el automóvil se presume que sufrió un cortocircuito y se prendió fuego, quedando en pocos segundos envuelto en llamas. La escena llevó impacto y tensión a los vecinos del barrio San José.

Personal de Bomberos sofocó las llamas.

Así quedó la bicicleta

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se hizo presente en el lugar para asistir a las personas heridas. En tanto, una dotación del cuartel de Bomberos del centro extinguió el fuego.

La situación motivó un amplio despliegue de efectivos de seguridad. El tránsito permaneció interrumpido desde la calle Mitre.