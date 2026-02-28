Era encargada de un kiosco, denunció un robo millonario y descubrieron un detalle insólito

Una joven de 21 años denunció un robo millonario a mano armada en el kiosco de La Matanza donde trabajaba, pero su historia comenzó a desmoronarse cuando la Justicia revisó las cámaras de seguridad y los registros contables. La supuesta víctima relató que tres delincuentes habían ingresado al comercio y se habían llevado toda la recaudación, incluyendo pagos de servicios e impuestos. Sin embargo, los investigadores notaron inconsistencias en su relato.

La causa quedó en manos de la UFI N° 6, bajo la fiscal Mariana Teresa Sogio, quien detectó movimientos sospechosos y la ausencia de evidencia que confirmara el ingreso de los supuestos asaltantes. Con el avance de los análisis, se determinó que la chica había simulado el robo para quedarse con el dinero, transformándose de víctima a victimaria en un plan de apropiación sistemática de fondos.

La mujer fue detenida cuando iba rumbo a La Feliz.

La mujer intentó huir hacia Mar del Plata

Ante la sospecha de que intentara huir del país, Interpol emitió una alerta roja, y la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal inició un seguimiento minucioso. El dato clave surgió cuando se detectó que la mujer había comprado un pasaje de micro hacia Mar del Plata, lo que permitió montar una vigilancia discreta en la Terminal de Ómnibus de Liniers para interceptarla.

Al ser identificada entre los pasajeros, la joven fue detenida inmediatamente y trasladada bajo los cargos de “defraudación por administración fraudulenta en concurso real con falsa denuncia”. Lo que había comenzado como una denuncia por un robo violento terminó en la revelación de un plan de auto-robo cuidadosamente orquestado, que concluyó con su captura y el desmantelamiento de la maniobra.