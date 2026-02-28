Último sábado de febrero: cómo estará el tiempo en Mar del Plata

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 28 de febrero se presenta con condiciones inestables en Mar del Plata. La temperatura mínima será de 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28°.

Con vientos del norte y noroeste con velocidades que llegaran entre los 23 y 31 km/h

El día comenzó despejado, con 12 grados, humedad del 96% y viento en calma. Con el correr de las horas, el cielo se irá tornando mayormente nublado y hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas. Para la noche se espera nuevamente cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias.

En cuanto al viento, soplará del sector norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la jornada.

Probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde de este sábado.

El domingo la temperatura será similar, marzo comenzará con una mínima de 16° y una máxima de 28°. La mañana estará parcialmente nublada, pero con el correr del día las condiciones mejorarán y podrían verse algunos rayos de sol. El viento soplará del sector norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrán alcanzar los 59 kilómetros por hora.