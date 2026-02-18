Un entrenador argentino sufrió la sanción más grande de los últimos 5 años en España

Almeyda cara a cara con el árbitro: El momento de la expulsión es poco claro y después "se le salió la cadena",

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol no le tuvo piedad a Matías Almeyda, tras el duro informe del árbitro Iosu Galech Apezteguía y lo sancionó con siete fechas de suspensión tras ser expulsado en el empate de Sevilla y Deportivo Alavés por la Liga Española.

Cuando faltaban 5 minutos para el final del encuentro que terminó 1 a 1 (y que dejó al Sevilla a tan solo dos unidades de la zona del descenso), el azuleño se excedió en su reclamo con el juez. Por esta situación fue expulsado. Pero lejos de calmarse por la decisión, Almeyda elevó su queja y se negó a retirarse del campo de juego.

Esta escena quedó a la vista de todos, por lo que ya se presuponía que la sanción iba a ser mayor a la habitual de una sola fecha de suspensión. No obstante, conforme fueron pasando las horas, se conoció el informe de Iosu Galech, lo que generó especulaciones a raíz de un castigo mucho más severo, el cual finalmente se confirmó con el informe aportado por el ente competente.

“En el minuto 85 el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo”, fue parte del informe del colegiado.

Y al respecto, el tribunal de disciplina concluyó con una pena de 7 partidos, el mayor apercibimiento para un entrenador del fútbol español en los últimos 5 años, que se desglosa de la siguiente manera: “Dos partidos por protestas al árbitro, uno por por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden”.

