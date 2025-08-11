Varios marplatenses en las Selecciones de Buenos Aires que jugaron el Argentino Sub 16

Gran desempeño tuvieron los planteles de la selección de Buenos Aires en el Campeonato Argentino Sub16 de Voley desarrollado recientemente en San Miguel de Tucumán. Allí, hubo muchos representantes de nuestra ciudad en ambas ramas.

El equipo femenino obtuvo el tercer lugar al ganarle a Formosa en la definición por subirse al podio. Tuvieron una primera fase muy sólida, en cuartos superaron a Metropolitana y en semifinales perdieron, en un gran partido, con Santa Fe que resultó campeón entre las chicas.

En la rama masculina, en cambio, se quedaron con el quinto lugar luego de superar a Río Negro. La fase regular fue muy positiva. Ya en cuartos perdieron contra Santa Fe y pasaron a jugar por los puestos de abajo y lograron la mejor ubicación. El campeón entre los varones resultó ser Metropolitana.

Esta edición fue histórica ya que fueron 22 federaciones/asociaciones que participaron de todo el país y sólo estuvieron ausentes San Luis y Tierra del Fuego.

Marplatenses en la Selección Femenina

Uma Caravacca, Mayte Beguiristaín(*), Matilda Tanoni(*), Emilia Tambourindeguy, Pilar De Noia y Emma García (Once Unidos).

Kiara Brito y Carmela Herrero (Mar Chiquita).

(*) Mayte y Matilda son de Necochea pero representan a Once Unidos.

El entrenador fue Juan Esparraguera (Once Unidos) y sus asistentes Alejandro Tisera (Mar Chiquita) y Ayoí Blanco (Cedetalvo Voley).

Marplatenses en la Selección Masculina

Bautista Alonso, Manuel Alonso y Benjamín Labrit (Once Unidos)

Tomás Nazarre (Mar Chiquita)

Además, los árbitros que viajaron al torneo en representación de la provincia de Buenos Aires fueron las marplatenses Milena Escribano y Agustina Kloss. Esta última dirigió también la final femenina entre Santa Fe y Córdoba.

