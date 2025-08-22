Con la marplatense Azul Benítez, Las Panteras tuvieron un debut ideal en el Mundial de Tailandia.

En el primer partido en el Mundial en Tailandia, Argentina, con la marplatense Azul Benítez, derrotó a República Checa por 3 a 1, con parciales de 18-25, 25-23, 25-17 y 26-24. Bianca Cugno, máxima anotadora con 25 puntos. Este domingo, a las 9:30, contra Estados Unidos.

En el primer set, República Checa pegó de entrada y dominó este parcial con una mejor tarea en ataque y bloqueo para adelantarse 25-18. No obstante, en el siguiente, creció la figura de Cugno, bien acompañada por Bertolino y Las Panteras emparejaron el desarrollo y lograron la igualdad 25-23.

Para el tercer parcial, Bulaich quedó como titular y Argentina mostró un gran nivel en este parcial para hacer la diferencia ante un equipo checo más impreciso. La Selección se despegó aún más en el marcador en el desenlace con un alto rendimiento en defensa y contra y lo resolvió 25-17.

El cuarto capítulo empezó favorable a Las Panteras 5-1, pero las europeas recuperaron su nivel para darlo vuelta 17-13. No obstante, la Selección tuvo un buen pasaje en bloqueo-defensa y con un buen ingreso de Pérez lo dio vuelta 19-18. En un final para el infarto, Argentina lo ganó 26-24 tras un error rival y en un gran cierre en defensa.

Argentina: Mayer (1), Cugno (25), Cabrera (7), García (6), Bertolino (13), Rodríguez (2). Líberos: Pelozo y Fortuna. Ingresaron: Salinas, Bulaich (10), Benitez, Pérez (2).

