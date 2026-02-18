Un jugador muy querido en Boca reconoció charlas con Riquelme para volver

De los que jugaron la final con River en Madrid, es uno de los pocos que salió inmune para la gente.

Es uno de los pocos que salió inmune de la dolorosa derrota ante River en Madrid y muchos hinchas esperaron durante años su regreso. Y ahora fue el propio Nahitan Nández quien reconoció contactos con Juan Román Riquelme para poder regresar a Boca. Actualmente en Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, podría ser un refuerzo de peso para mitad de año.

“Román me mandó mensajes en su momento, estuvimos en contacto por un tiempo. Me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta“, contó el volante en un medio uruguayo. Además, resaltó que recientemente el presidente "xeneize" le hizo el chiste de si "iba a seguir de vacaciones en Arabia Saudita o volver a Boca", pero no dijo cuál fue su respuesta.

Otro de Boca con quien tiene relación permanente Nández es con su compatriota Edinson Cavani: "Hablo seguido también, el día del cumpleaños le escribí. Está volviendo de la lesión y, si bien no ha pasado un buen momento en Boca, todos sabemos la clase de jugador que es".

