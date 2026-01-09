Rechazaron la prisión preventiva de "Tona" Maldonado y ordenaron su libertad

El hombre de 33 años que hace pocos meses salió de prisión tras cumplir condena por el crimen de un adolescente en julio de 2019 y que estaba detenido desde el 6 de diciembre tras intentar robar en una casa recuperó la libertad tras la audiencia en la que se rechazó el pedido de prisión preventiva.

En la audiencia que se hizo en las últimas horas en el Juzgado de Garantías N°3 se llevaron las actuaciones a juicio por el delito de robo agravado por su comisión con efracción y escalamiento en grado de tentativa y se ordenó la libertad de Jonathan "Tona" Maldonado.

El Juez de Garantías Daniel De Marco no hizo lugar al pedido de preventiva que hizo la fiscal Mariana Baqueiro e impuso como regla de conducta para el mantenimiento de la libertad concurrir semanalmente, los días martes y viernes al Juzgado de Garantías, la prohibición de acercarse al domicilio donde ocurrieron los hechos, y de mantener contacto con las personas que allí residen; mantener una entrevista diagnóstica para evaluar la necesidad de realizar tratamiento para el consumo de drogas, y de ser ese el caso, cumplir con el mismo.

Si bien se aclaró que en caso de incumplimiento de algunas de las reglas se revocará la excarcelación concedida, la medida tomada en las últimas horas ya fue apelada por el Ministerio Público Fiscal.

Para la fiscal Baqueiro la condena previa que registra Maldonado ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil representa un claro riesgo de peligro para la realización del juicio, entendido como peligro de fuga, desde que a razón de ello, la pena a dictar en ésta causa sera de efectivo cumplimiento, y como mínimo a un año y medio de prisión en establecimiento carcelario, tal como lo fundamento al pedir el dictado de la prisión preventiva.

Si bien entendió que dicha condena no puede agravar la condena a dictar en el fuero de adultos, si puede ser merituada a la hora de considerar la existencia de peligros procesales, siendo relevante a la hora de considerar que la medida cautelar solicitada era razonable y proporcional al objeto de tutela.

En la resolución a la que tuvo acceso 0223 el Juez de Garantías durante la feria judicial entendió que Maldonado no tiene condenas de mayor, habiendo agotado además la pena dictada en menores y que ya había recuperado la libertad.

"Independientemente de las causas en trámite, esta sería entonces la primera causa en la que lo aprehenden en Flagrancia, y en la que esta formalmente imputado de la comisión de un delito", sostuvo.

En 2010 “El Tona” fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de Stéfano Bergamaschi, que cometió a mediados de 2009 cuando tenía apenas 17 años. Sin embargo, Maldonado ya había cometido otros dos homicidios cuando era menor no punible: en noviembre de 2007 mató de un disparo en el cuello al remisero Cristian Rutilaitis y en diciembre de ese año hizo lo propio con Sergio Fatta, uno de sus cómplice.