Se suspendió la audiencia de excarcelación y “El Tona” Maldonado sigue detenido

La audiencia que iba a realizarse este miércoles para tratar la excarcelación del hombre de 33 años que hace pocos meses salió de prisión tras cumplir condena por el crimen de un adolescente en julio de 2019 y que fue detenido el fin de semana tras intentar robar en una casa se suspendió y el imputado seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Jonatan Maldonado, condenado a quince años de prisión por el homicidio de Stefano Bergamaschi, fue aprehendido el pasado sábado en inmediaciones de las calles Guido y Vieytes por parte del personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda.

“El Tona” había forzado la reja de entrada de una vivienda ubicada en la zona de calle Matheu y Guido, pero antes de ingresar al inmueble escapó porque se activó una alarma de la propiedad.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Luego de tomarle declaración, pidió la conversión de la aprehensión en detención y la medida fue avalada por la Jueza de Garantías Rosa Frende.

"El Tona" tiene 33 años.

Operadores judiciales confirmaron a 0223 que, tras la ausencia de Maldonado y la suspensión de la audiencia, el Juzgado puede resolver por escrito la situación. Por lo pronto la fiscalía cuenta con un plazo de veinte días, prorrogable por otros veinte, para pedir la prisión preventiva.

En 2010 “El Tona” fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de Stéfano Bergamaschi, que cometió a mediados de 2009 cuando tenía apenas 17 años. Sin embargo, Maldonado ya había cometido otros dos homicidios cuando era menor no punible: en noviembre de 2007 mató de un disparo en el cuello al remisero Cristian Rutilaitis y en diciembre de ese año hizo lo propio con Sergio Fatta, uno de sus cómplices.