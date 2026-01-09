Murió un obrero por la descarga eléctrica de un cable subterráneo: "Se prendió fuego por completo"

Dos obreros recibieron una fuerte descarga eléctrica de un cable subterráneo en Rosario mientras realizaban tareas de mantenimiento relacionadas con el servicio de agua. Uno de ellos murió en las últimas horas. El otro, sigue internado aunque fuera de peligro.

El parte médico del trabajador fallecido indica que la víctima sufrió quemaduras en el 95% del cuerpo. Su compañero está estable, pero también presenta lesiones por quemaduras en el 20% de su cuerpo.

El hecho ocurrió durante la jornada de ayer por la tarde, en la zona de Arévalo y Provincias Unidas de la ciudad santafesina, mientras los empleados trabajaban en un pozo. Según las fuentes oficiales del caso, ambos pertenecían a una empresa tercerizada.

"Se prendió fuego por completo", comentó un vecino que fue testigo del trágico accidente. "Salían como rayos del pozo", agregó otro. Se estima que la descarga comenzó cuando uno de ellos le pegó con una pala a un cable de alta tensión.

La pala resultó un conductor directo por lo cual el hombre que la manipulaba fue salvajemente afectado. El lugar sigue cortado por la policía y los peritos continúan trabajando para determinar cómo se dieron los hechos.