El peor regreso a clases: un chico de 17 años recibió un disparo en el recreo

Un estudiante de 17 años resultó herido en el interior de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1 de Misiones después de recibir un disparo en el pecho durante el recreo. Fue trasladado inmediatamente al Hospital e intervenido quirúrgicamente para tratar la perforación de uno de sus pulmores. Evoluciona favorablemente, acompañado por su familia fuera de la terapia intensiva.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un alumno con una herida de arma de fuego en la escuela. Cuando llegó el móvil policial y la ambulancia el joven estaba tendido en el piso con una lesión en el tórax. Tras una primera atención, fue derivado al hospital René Favaloro y luego trasladado al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, donde fue operado.

Según las averiguaciones policiales el disparo fue efectuado con un revólver calibre 22, arma que fue secuestrada por los efectivos que intervinieron en el caso. Los testigos del incidente dijeron que el propio joven habría manipulado el revólver. Ahora investigan cómo ingresó la pistola a la escuela y cómo llegó a sus manos.

La causa quedó a cargo de la comisaría Segunda, con intervención del Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 y la fiscalía de turno. También tomó intervención la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio, cuyos equipos activaron el protocolo de asistencia para el estudiante, su familia, docentes y compañeros. El acompañamiento continuará mientras avance la recuperación del adolescente.