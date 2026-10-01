De un pequeño local a una empresa líder en la construcción: VEGA cumple 34 años de historia marplatense

La firma inició sus actividades en el año 1993 y desde allí no paró de crecer.

Hay marcas que forman parte de la historia de Mar del Plata y si se habla de construcción, sin dudas Vega es una de ellas. La empresa cumple nada menos que 34 años y lo celebra recorriendo sus inicios, crecimiento y consolidación en el mercado, con planes de expansión y desarrollo regional.

La firma inicia sus actividades en el año 1992, con la comercialización de materiales gruesos para la construcción, es decir aquellos productos que hacen al comienzo de cualquier obra (ladrillos, arena, piedras, hierro, cemento, etc.) especialmente enfocando las ventas al sector mayorista y constructoras, proveyendo obras de gran volumen. A medida que el negocio se fue expandiendo, se fueron anexando paulatinamente distintos productos que complementaban la venta de los materiales anteriormente mencionados.

"Por esta razón, nuestro abanico de clientes fue incrementándose, generándose también un constante aumento en las ventas minoristas o a consumidores finales, acompañado esto de un crecimiento en el servicio de entrega y por ende en la flota de nuestros vehículos", explicaron desde la firma a 0223.

En el año 1998, y a raíz del crecimiento constante, se decidió la ampliación y mejora del actual local de exposición y ventas, produciéndose de esta forma no solo un cambio en la imagen de VEGA SA sino que también provocó un posicionamiento importante de la firma dentro del mercado marplatense. Esto ha generado un desarrollo importante en la venta de productos de terminación como cerámicos, revestimientos, grifería, losa sanitaria, etc. abarcando de esta forma la casi totalidad de rubros que hacen al sector de la construcción.

"De esta manera hemos llegado hasta el presente, habiendo ya superado una de las etapas más duras que haya vivido nuestro país, consolidando nuestro posicionamiento en el mercado y por sobre todo con la firme convicción de seguir afianzando nuestra empresa en la ciudad y la zona. Cabe destacar que en el transcurso de las distintas etapas que hemos superado, nuestra firma se ha caracterizado por honrar absolutamente todas las obligaciones y compromisos asumidos, como también ha realizado un gran esfuerzo para mantener la casi totalidad de los recursos humanos existentes al iniciar la crisis, en momentos en que la realidad económica indicaba todo lo contrario", confiaron.

La dirección de la empresa está a cargo del Presidente del directorio de la Sociedad, Víctor Alejandro Vega, en tanto que estructuralmente la firma está divida en 4 sectores, a cargo de cada uno de los encargados de los mismos, a saber:



* Comercialización: (ventas de productos / políticas de precios y / acuerdos / convenios).



* Compras: (compras/costos/acuerdos-convenios)



* Expedición: (logística / distribución / entrega de materiales)



* Administración: (gestión contable / finanzas / recursos humano)

El objetivo de la empresa está centrado principalmente en generar una política de precios ajustados a fin de obtener índices importantes en la rotación de los productos, esto sumado a un control estricto del stock en mercaderías provocará una mejora notable en el rendimiento sin necesidad de inversiones de envergadura.

En relación al salón de ventas, han dado un paso importante al obtener la representación de marcas de primera línea a nivel nacional, sumado a la constante reforma y remodelación de nuestro salón expositor notando un alza en las ventas, generando también una sinergia en el resto de los productos que se comercializan.

Otras de las mejoras en cuanto a las ventas es la puesta en marcha de la tienda virtual de ventas, donde se le ofrece al cliente desde asesoramiento técnico hasta la venta de todo lo necesario para su obra, siempre apoyados en la experiencia y asesoramiento de sus vendedores. "La meta es afianzar y consolidar la empresa para lograr un crecimiento sostenido, genuino y seguro", subrayaron.

Nuevo polo logístico y expansión a Trenque Lauquen

Un avance significativo para la empresa fue la adquisición de un predio para un polo logístico de 17.000 m2 en una posición estratégica de Mar del Plata . El mismo cuenta con 3 naves cerradas que permiten la guarda bajo techo de todo el material de la empresa. En los espacios a cielo abierto se acopia lo referido a materiales para la obra gruesa.

Actualmente se encuentra operativa la sucursal de Trenque Lauquen, ubicada en la Ruta 5 KM 447.5, operando con un muy buen volumen de facturación, lo cual trajo aparejado el alquiler de 2 naves adicionales y a la incorporación de mayores recursos humanos para poder hacer frente a la demandado.

Además, la novedad es que la empresa tomó la decisión de adquirir un lote sobre la principal ruta de la ciudad de Trenque Lauquen, en el cual ya está llevando adelante un ambicioso proyecto, donde se construirán oficinas administrativas, salón expositor, naves para la guarda de mercadería, colaborando también al crecimiento tanto de la empresa como así de la localidad.

La historia de Vialve SA

Adicionalmente a esto VEGA SA forma un tándem virtuoso con VIALVE SA, ya que se complementan para lograr un servicio más completo y de máxima calidad. Ya por calidad de materiales, precio y prestación de servicio en su conjunto o por separado son opciones muy competitivas dentro de mechado regional.

La marca surge como complemento de una actividad principal desarrollada por VEGA SA, venta mayorista y minoristas de materiales para la construcción, el 2 de abril del 2001. Con el tiempo gana identidad propia y se instala como planta de hormigón elaborado.

Una empresa joven que año a año impone posicionamiento en el mercado de la ciudad y su zona con la calidad, servicio como sus premisas.

La empresa cuenta con el servicio de bombeo adecuado para todo tipo de emprendimiento a realizar en Mar del Plata y zona de influencia, contando con una bomba pluma de 42 metros de alcance y otras para obra menores de 24 metros. Adema elaboran el hormigón armado, con un fuerte respaldo técnico del propio laboratorio.

La actividad no se encuentra afectada por la estacionalidad, por lo que todo el año operan al 100 % de la capacidad instalada. Los productos que trabajan son la elaboración de hormigón elaborado del tipo H4-8-10-13-17-21-25-30-38, a lo cual le adicionan el servicio de bombeo si es que el cliente así lo desea.

Cabe destacar que todos los activos fijos son propiedad de la empresa y la política es mantener actualizada tanto la flota de camiones trompo, como las Bombas Plumas, las maquinas elaboradoras de hormigón, etc, para seguir brindando un servicio de excelencia.

En el marco de su mes aniversario, desde la firma anunciaron importantes ofertas y descuentos para todos los marplatenses.

Para conocer e interiorizarse más sobre VEGA SA, pueden hacerlo a través de las redes sociales @vegamateriales.