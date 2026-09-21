Comprar en pozo o contratar una constructora: las claves para evitar estafas antes de entregar dinero

Qué revisar antes de firmar un contrato de compra en pozo.

El caso de las más de diez familias de Mar del Plata que denunciaron haber entregado miles de dólares por contenedores que nunca fueron entregados volvió a hacer necesaria la difusión de las medidas de prevención. Qué recaudos deberíamos tomar antes de poner los ahorros de toda una vida en manos de una constructora o un proyecto inmobiliario de pozo.

Comprar una propiedad cuando aún no está construida puede ser una buena oportunidad dados los valores menores y las posibilidades de financiación, pero implica también asumir riesgos de incumplimiento de plazos, costos y capacidad del desarrollador de la obra. Por eso, antes de firmar o entregar dinero los especialistas recomiendan no quedarse solo con lo que muestran las redes o las promesas de las constructoras.

Qué revisar antes de entregar dinero a una constructora nueva

Cuando se trata de una empresa con poca o sin trayectoria comprobable, el primer paso debería ser investigar quién está detrás del proyecto. No alcanza con conocer el nombre comercial, sino que conviene identificar a la persona o sociedad que firma el contrato. En esa línea, verificar su existencia y revisar sus antecedentes comerciales y las obras hechas anteriormente.

También es importante pedir referencias concretas: qué viviendas o edificios construyó, dónde están, si fueron terminadas, si los compradores recibieron sus propiedades en los plazos establecidos. Incluso, se recomienda hablar directamente con clientes previos que puedan aportar información extra a la que puede aparecer en una publicidad.

Otro punto fundamental es conocer qué profesionales intervienen en la obra. Desde los arquitectos hasta los ingenieros y escribanos que puedan intervenir: todos ellos deben estar debidamente identificados.

Antes de entregar una suma de dinero es conveniente tener toda la documentación vinculada con el terreno y el proyecto. La titularidad, permisos, los planos, la factibilidad de servicios y situación jurídica del inmueble. La normativa vigente contempla mecanismos para registrar boletos y contratos vinculados con unidades futuras.

Comprar en pozo

En una operación de compra de inmueble en pozo, el contrato es la principal herramienta de protección del comprador. Entonces, allí deberían quedar establecidos con precisión la unidad adquirida, su superficie, sus características, el precio, la moneda, la forma de pago, la fecha estimada de entrega, las condiciones para modificar el proyecto y las consecuencias ante incumplimientos eventuales.

También hay que prestar especial atención a las cláusulas que permiten modificar costos o plazos. Si el precio puede variar, debe quedar claro cómo se calcula esa actualización y bajo qué circunstancias puede aplicarse.

Otro aspecto central es saber cómo se financia la obra. En determinados desarrollos se utiliza la figura del fideicomiso, cuyo contrato debe establecer quiénes son sus participantes y cuáles son sus responsabilidades. Además, antes de firmar se recomienda que un escribano revise la documentación, independientemente de quién haya sido elegido por el desarrollador.

La Ley de Defensa del Consumidor establece obligaciones específicas para determinadas operaciones y exige información clara sobre las condiciones de contratación y los costos.