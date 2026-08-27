Una casa por menos de $8 millones: cómo son las prefabricadas que se arman en pocas semanas

El sistema Wood Frame utiliza una estructura de madera y permite avanzar con gran parte de la construcción mediante procesos industrializados. (Crédito imagen: Genesis Home)

Levantar una vivienda propia suele estar asociado a una obra que puede extenderse durante meses, con costos que cambian a medida que avanza el proyecto. Frente a ese escenario, las casas prefabricadas vuelven a captar la atención de quienes buscan una alternativa con plazos más cortos y un presupuesto inicial más definido.

La posibilidad de tener una vivienda montada en pocas semanas es uno de los principales atractivos de estos sistemas, que utilizan estructuras fabricadas previamente y luego trasladadas o ensambladas en el terreno.

El sistema Wood Frame utiliza una estructura de madera y permite avanzar con gran parte de la construcción mediante procesos industrializados.

Para quienes tienen un lote en Mar del Plata, Sierra de los Padres o distintos puntos del partido de General Pueyrredon, la propuesta puede resultar especialmente interesante. Sin embargo, el precio publicado de la vivienda es solo una parte de la inversión: también hay que considerar el terreno y una serie de trabajos necesarios para dejar la casa terminada y habitable.

Una casa desde $7,6 millones

Según los valores publicados para 2026 por una de las empresas que comercializa este tipo de viviendas, el modelo más económico parte de los $7.682.679. Se trata de una unidad de 30 metros cuadrados, mientras que los modelos de mayor tamaño pueden superar los 110 m² y alcanzar valores superiores a los $30 millones.

Entre las alternativas informadas se encuentran:

Americana Eco, de 30 m²: desde $7.682.679.

desde $7.682.679. Clásica Americana, de 33 m²: desde $10.771.089.

desde $10.771.089. Minimalista de dos dormitorios, de 47,6 m²: desde $14.711.041.

desde $14.711.041. Cabaña, de 41 m²: desde $15.300.973.

desde $15.300.973. Minimalista, de 68,5 m²: desde $19.151.339.

desde $19.151.339. Minimalista de tres dormitorios, de 78 m²: desde $21.862.977.

desde $21.862.977. Minimalista, de 83,2 m²: desde $24.925.463.

desde $24.925.463. Minimalista, de 110 m²: desde $30.426.751.

El abanico muestra una de las principales ventajas de este mercado: existen desde unidades pequeñas, pensadas para una o dos personas, hasta viviendas familiares de varios dormitorios.

¿Se puede tener una casa lista en 20 días?

El sistema utilizado para estas viviendas es el Wood Frame, una forma de construcción en seco basada en estructuras de madera y distintos materiales de aislación y revestimiento. Según la información publicada por la empresa, las viviendas pueden ejecutarse en un plazo estimado de entre 20 y 30 días, dependiendo del modelo y las características de cada proyecto.

La fabricación previa de distintos componentes permite acelerar el montaje de la vivienda en el terreno.

Esto representa una diferencia importante frente a una obra convencional. Sin embargo, hay una aclaración fundamental: el plazo informado corresponde al sistema constructivo y a la vivienda propiamente dicha. La preparación del terreno, la platea de fundación, las conexiones y otros trabajos complementarios pueden modificar los tiempos totales del proyecto.

Por eso, una casa que se fabrica o monta en pocas semanas no necesariamente significa que todo el proceso, desde el terreno vacío hasta la mudanza, lleve exactamente ese mismo tiempo.

Qué incluye una casa prefabricada

Los modelos se construyen con estructura de madera mediante el sistema Wood Frame e incorporan placas cementicias en el exterior y placas de yeso en el interior.

Entre los elementos incluidos se encuentran:

Carpinterías de aluminio.

Instalación eléctrica.

Instalación sanitaria.

Aislación hidrófuga.

Materiales para el aislamiento térmico.

La construcción industrializada permite que una parte importante del proceso esté definida previamente, lo que ayuda a reducir la incertidumbre durante la obra. Pero el comprador debe revisar con atención qué incluye cada presupuesto.

El precio de la casa no siempre es el precio final

Este es probablemente uno de los puntos más importantes para quien esté pensando en instalar una vivienda de este tipo.

Los modelos más compactos buscan resolver las necesidades de una vivienda permanente con superficies cercanas a los 30 o 50 metros cuadrados.

El valor publicado de algunos modelos no incluye necesariamente la platea de hormigón sobre la que se apoyará la construcción. Tampoco suele contemplar el costo del traslado hasta el terreno.

En el caso de un lote ubicado en Mar del Plata o en zonas más alejadas del partido, el transporte puede modificar significativamente el presupuesto según la distancia, los accesos y las características del terreno.

Además, pueden ser necesarios otros trabajos como:

Movimiento y nivelación del suelo.

Construcción de la platea.

Flete y traslado de los materiales o módulos.

Instalaciones y conexiones de servicios.

Trabajos adicionales en el terreno.

Terminaciones no incluidas en el modelo base.

Por eso, antes de comparar el precio de una casa prefabricada con el de una construcción tradicional, conviene calcular el costo completo del proyecto.

Una alternativa para terrenos en Mar del Plata y la zona

La propuesta puede resultar atractiva para quienes ya tienen un terreno y buscan construir una vivienda de manera más rápida.

En sectores donde todavía existen lotes disponibles, como algunas zonas del sur de Mar del Plata o Sierra de los Padres, los sistemas industrializados pueden convertirse en una opción para analizar.

La preparación del terreno y la construcción de la platea pueden representar costos adicionales que no siempre están incluidos en el valor publicado de la vivienda.

También pueden ser una alternativa para construir una segunda vivienda, una casa de fin de semana o una unidad destinada al alquiler turístico, aunque la conveniencia dependerá del proyecto y de los costos totales.

La principal diferencia con una obra tradicional está en que buena parte de las decisiones —desde el modelo hasta determinados materiales y medidas— se toman antes de comenzar. Eso permite tener una mayor previsibilidad, aunque también puede implicar menos posibilidades de modificar el proyecto una vez iniciada la fabricación.

¿Cómo se financia?

Según las condiciones informadas por la empresa de referencia, las viviendas pueden adquirirse con un anticipo del 70% y financiar el saldo en hasta 30 cuotas fijas en pesos. Como ocurre con cualquier plan de financiación, las condiciones pueden variar según el modelo elegido y la vigencia de la propuesta. Por eso, antes de avanzar conviene consultar el presupuesto completo y confirmar por escrito qué trabajos están incluidos.

Cinco preguntas para hacer antes de comprar

Más allá del atractivo de una vivienda que promete construirse en pocas semanas, hay algunas preguntas que pueden evitar sorpresas:

1. ¿El precio incluye la platea?



La fundación puede representar un costo adicional importante.

2. ¿Está incluido el traslado hasta Mar del Plata?



El flete depende de la ubicación del terreno y de las condiciones de acceso.

3. ¿Qué terminaciones vienen incluidas?



Conviene diferenciar entre una vivienda lista para habitar y una estructura que todavía requiere trabajos adicionales.

4. ¿Quién se ocupa de las conexiones?



Los servicios de agua, electricidad, gas y desagües pueden requerir obras independientes.

5. ¿Cuál será el costo final?



La mejor comparación no es entre el precio de catálogo y el metro cuadrado de una casa tradicional, sino entre dos presupuestos completos.

Más rápida, pero no necesariamente más barata

Las casas prefabricadas ganan terreno porque ofrecen una combinación difícil de conseguir en una obra convencional: tiempos más cortos y una mayor previsibilidad inicial. Pero que una vivienda parta de menos de $8 millones no significa que ese sea el monto necesario para tener una casa completamente terminada.

Antes de comprar una casa prefabricada, es necesario calcular el presupuesto completo: terreno, fundación, traslado, conexiones y terminaciones.

El terreno, la fundación, el traslado, las conexiones y las terminaciones pueden modificar de manera considerable el presupuesto.

Para quienes ya cuentan con un lote en Mar del Plata o la zona, el sistema aparece como una alternativa cada vez más interesante para evaluar. La clave, antes de decidir, está en mirar más allá del precio inicial y calcular cuánto costará realmente pasar de un terreno vacío a una vivienda lista para habitar.