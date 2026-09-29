Hace 31 años, la historia del básquet se escribía en Mar del Plata: debutaba Emanuel Ginóbili

El comienzo de la temporada 1995/96 de la Liga Nacional de Básquet, también fue el principio de una historia que, ahora, todos conocen. Un flaquito de 18 años, con la camiseta número "6" de Andino de La Rioja, jugaba sus primeros minutos oficiales en la máxima categoría del básquet nacional y sólo llamaba la atención por ser el tercer hermano de una dinastía de grandes jugadores como Leandro y Sebastián. Lo que nadie imaginaba, a esa altura, era que el más chico, ese flaquito, Emanuel Ginóbili, iba a escribir las páginas más gloriosas de un basquetbolista nacido en nuestro país.

El técnico de Andino era marplatense, lo conocía de chico, lo llevó a La Rioja y lo mandó a la cancha "Sepo, Sepo", le dijo el "Huevo" Sánchez (Sepo era Sebastián, el hermano", pero "Manu" entendió que era para él y saltó del banco para su estreno. Más allá de la clara derrota (104-85) ante un equipo que había sido campeón un año atrás y que mantenía jugadores de renombre, el bahiense marcó 9 puntos con 3 de 7 en triples.

El Polideportivo "Islas Malvinas", fue testigo de algo que, en ese momento, ni sabían lo que sería. Incluso, los ojos se posaban en otros nombres importantes, con trayectoria en la Liga Nacional como Daniel Farabello, "Gaby" Díaz, Sam Ivy y Carl Amos, del lado riojano. En el "milrayitas", se sostenían campeones del 94 como Marcelo Richotti y Esteban Pérez, y había sumado a uno de los grandes de todos los tiempos dela competencia: Héctor "Pichi" Campana. Además, los flashes iban para Mike Higgins, uno de los extranjeros que tenía como antecedente haber compartido plantel ni más ni menosq ue con Magic Johnson en Los Ángeles Lakers.

En lo deportivo, no hubo equivalencias. Peñarol marcó claras diferencias y lo encaminó rápido a su favor, lo que permitió que haya muchos cambios y el "Che" García usó una rotación larga para darle minutos a todos. Pero "Manu", desfachatado y sin mirar tanto el resultado, empezó a hacer de las suyas, con 9 puntos (3 de 7 en triples) en 13 minutos.

Ahí comenzó ese camino que tuvo 26 partidos en la temporada, para luego volver a su Bahía natal y vestir dos años la camiseta de Estudiantes, mítico equipo de la Liga Nacional y donde brillaron muchos de los mejores jugadores del país. En total, en la competencia máxima de Argentina disputó 126 encuentros, con 61 victorias y 65 derrotas, y un total de 2189 puntos (buen promedio de 17.37).

Su récord en la Liga Nacional fueron 41 puntos en el triunfo de Estudiantes sobre Andino en la temporada 1997/98, y 17 veces anotó más de 30 puntos en un juego. Su récord de triples fueron 9, pero no alcanzó para que su equipo gane. Fue derrota contra el club del momento en la época, Atenas de Córdoba con Marcelo Milanesio y "Pichi" Campana como banderas.

En el 98, "Manu" se fue y siempre quedó pendiente una vuelta a la Liga Nacional. En realidad, cuando viajó a Europa para continuar su carrera, todos soñaban con volver a verlo en Bahía, pero nadie imaginaba la carrera que iba a escribir y que hizo imposible un regreso. Italia fue su despegue y la NBA la consagración total. Con la Selección Argentina haciendo historia grande y Mar del Plata, una vez más, como el lugar donde todo empezó.



